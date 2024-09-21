NGS: S7 оставила без багажа участников конкурса «Учитель России» в Сибири

Авиакомпания S7, не предупредив летевших рейсом из Новосибирска в Саратов участников конкурса «Учитель России», решила оставить в аэропорту багаж пассажиров, передает портал NGS. По предварительной информации, неразбериха возникла из-за хоккейной команды, у которой было множество баулов.

Как призналась одна из пассажирок, проблемы начались еще до начала перелёта, когда представители перевозчика почему-то не пускали на борт трёх конкурсантов, объясняя это отсутствием свободных мест.

«На самолете не осталось мест — хотя при этом у них на руках были билеты. После этого они объяснили экипажу, что летят на важное мероприятие федерального значения, и их все-таки пустили, однако часть других пассажиров так и осталась в аэропорту. Далее, по ее словам, лайнер успешно приземлился, но багаж достался не всем», — рассказала женщина.

Она добавила, в отличие от конкурсантов, хоккеисты получили все свои сумки. По словам собеседницы портала, без. багажа остались 11 человек, которыми пришлось ожидать поклажу несколько часов.

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