NHL заменила слово «русские» на видео с победной речью Овечкина

В субтитрах к видео с выступлением российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликованном на странице NHL Europe в Instagram*, слово «русские» было заменено на «россияне».

В матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который состоялся 6 апреля, Овечкин забил гол, ставший для него 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он превзошел достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки, который ранее считался рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894).

После того как Овечкин установил рекорд, он обратился прямо с хоккейной площадки к своим поклонникам и завершил свою речь словами: «Все вы, фанаты, где бы вы ни находились! Русские, мы это сделали!».

В видео с речью Овечкина, которое транслировалось на канале NHL Europe, слово «русские» субтитрами было заменено на «наблюдающие».

Ранее сообщалось, что Sports.ru запустил петицию о переименовании грецкого ореха в овечкинский.

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