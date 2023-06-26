Ни дыхания, ни пульса: подмосковные врачи быстро и слаженно вернули с того света пенсионерку

Врачи амбулатории «Бутово-Парк» Видновской РКБ вернули к жизни 74-летнюю женщину, которая пережила клиническую смерть. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Заведующая медицинским подразделением Патимат Гасанова рассказала, что в момент кризиса женщина находилась в машине дочери.

«Когда дочь обнаружила, что мать потеряла сознание, она остановилась у ближайшего медучреждения, которым оказалась наша амбулатория. Женщина вызвала скорую, в ожидании которой бросилась навстречу специалистам», – заявила врач корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как сообщает пресс-служба ВРКБ, поспешившие на помощь фельдшеры кабинета неотложной медицинской помощи не обнаружили у пенсионерки ни дыхания, ни пульса, однако незамедлительно приступили к реанимационным действиям.

«Вскоре к ним подключилась я, а также старшая медицинская сестра амбулатории. Проведя экстренную диагностику, мы выявили у пострадавшей острую сердечную недостаточность», – добавила Гасанова.

Пенсионерке быстро провели стимулирующую терапию, которая вернула ее к жизни. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала, что благодаря грамотным действиям медиков амбулатории «Бутово-Парк» женщину удалось спасти.

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