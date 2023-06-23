Подмосковный терапевт назвал оптимальное количество шагов в день для укрепления здоровья

Десять тысяч шагов в день являются оптимальной нагрузкой, позволяющей укрепить здоровье, рассказал врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов. Его слова приводит пресс-служба областного Минздрава.

Ходьба является универсальной формой движения, подчеркнул специалист. Он отметил, что пешая прогулка не оказывает отрицательного воздействия на суставы. Кроме того, при систематической ходьбе сердце становится выносливее, укрепляются легкие, улучшаются работа мозга и осанка, стабилизируются уровень сахара в крови и давление.

Малоподвижный образ жизни провоцирует избыточный вес и повышает риск возникновения ряда проблем со здоровьем, предупредил Асанов.

«Если человек за день проходит только пять тысяч шагов, считается, что он ведет сидячий образ жизни», — уточнил терапевт.

Врач посоветовал установить на смартфон шагомер, чтобы следить за активностью и стремиться к десяти тысячам шагам в день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в летний сезон в Московской области состоится свыше двух тысяч спортивных мероприятий.