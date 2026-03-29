Ни копейки не пропадет: депутаты предложили выплачивать детские пособия задним числом

Группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким разработала законопроект, позволяющий семьям получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка за все прошедшие периоды, когда у них было право на выплату, но они своевременно не обратились за ее назначением. Документ направлен на заключение в правительство РФ. Об этом пишет ТАСС .

Законопроект предлагает внести изменения в статью 9 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Согласно инициативе, срок обращения за назначением пособия предлагается увеличить с шести месяцев до одного года со дня рождения ребенка. Кроме того, закрепляется возможность выплаты пособия за периоды, когда граждане имели право на его получение, но не обращались за ним вовремя.

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство предусматривает выплату пособия с месяца рождения ребенка только при обращении не позднее шести месяцев. Если семья подает заявление позже, выплаты назначаются лишь с даты обращения — без компенсации за пропущенные месяцы. Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка и зависит от среднедушевого дохода семьи.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что сегодня люди часто теряют деньги не из-за отсутствия права на помощь, а из-за формальных сроков или неосведомленности о существующей мере поддержки. Парламентарий настаивает, что ни одна копейка, положенная ребенку по закону, не должна остаться невыплаченной из-за пропущенного срока обращения.

