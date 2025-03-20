Ni Mash: покрытый человеческими черепами пляж найден в Чкаловске

В Чкаловске, расположенном в Нижегородской области, на одном из пляжей были обнаружены человеческие останки. Видеозапись, сделанная очевидцами, была опубликована в Телеграм-канале Ni Mash.

На видео, сделанных местными жителями, запечатлён берег Горьковского водохранилища, который покрыт многочисленными человеческими останками.

«Вот детский [череп]. Примерно тебе ровесник», — говорит оператор, обращаясь к своей спутнице.

Согласно данным источника, останки были обнаружены после того, как уровень воды в водохранилище упал. Местные жители сообщили, что ранее на этом участке располагалось кладбище.

В администрации города Чкаловска, в свою очередь, пояснили, что они регулярно проводят работы по очистке береговой линии, и особо беспокоится якобы не о чем.

Ранее сообщалось, что скелет с трусами обнаружили в лесу под Коломной в Подмосковье.