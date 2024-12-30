Скелет с трусами обнаружили в лесу под Коломной в Подмосковье

В конце декабря в лесу на территории городского округа Коломна, расположенного в Московской области, были найдены человеческие останки, из которых удалили мягкие ткани. На данный момент установить личность человека, которому они принадлежали, не представляется возможным. Об этом передает телеканал РЕН.

Отмечается, что мужской скелет нашли в сотне метров от одного из домов в садовом товариществе «Строитель-4».

«Рядом были найдены мужские трусы», — рассказал источник.

Останки были направлены на экспертизу, чтобы определить, кому они принадлежали, и установить причину смерти. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, чтобы установить все детали произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что еще один человеческий скелет нашли в подмосковном лесу.