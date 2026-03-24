«Ни одно средство не дает 100% защиты»: ветеринар назвал лучшие способы уберечь питомца от клещей

С наступлением тепла владельцы собак и кошек все чаще задумываются о защите своих питомцев от клещей. Эти паразиты опасны не только самими укусами, но и серьезными заболеваниями, которые они переносят: пироплазмозом, боррелиозом, эрлихиозом и другими инфекциями, опасными для жизни животных. Корреспондент REGIONS узнал у ветеринара Петра Смирнова, какие средства действительно эффективны, а какие лучше оставить в магазине.

Капли на холку: удобно, но с нюансами

По словам специалиста, существует несколько основных способов защиты: капли на холку, спреи, таблетки и специальные ошейники. Выбор всегда зависит от конкретного животного — у каждого средства свои плюсы и ограничения, поэтому важно учитывать образ жизни питомца.

Ветеринар объяснил, что капли на холку — один из самых популярных вариантов. Препарат наносится на кожу, и животное не может его слизать. Средство удобно в применении и подходит почти всем собакам и кошкам, но если питомца часто купают, его эффективность может снижаться.

Спреи: для быстрой защиты на выходные

Спреи, по словам врача, чаще используются как дополнительная мера. Они действуют быстро, но недолго, поэтому требуют регулярного повторного применения.

Смирнов уточнил, что спрей — хороший вариант перед поездкой на природу или прогулкой в лесу. Им нужно полностью обработать шерсть животного и дождаться полного высыхания — обычно через час средство начинает работать. Однако в качестве основной защиты на каждый день он не рекомендовал его использовать.

Эксперт добавил, что спрей хорошо применять как дополнение к основному средству — ошейнику или каплям на холку. В этом случае достаточно легкого или локального опрыскивания (живот, лапы, шея, паховая область).

Таблетки от клещей: надежно, но с осторожностью

Отдельно ветеринар рассказал о таблетках. Это препараты системного действия, которые работают изнутри.

Смирнов пояснил, что клещ должен укусить животное, чтобы погибнуть, — это важно понимать. Таблетки считаются одними из самых надежных средств, особенно для активных собак, которые много времени проводят на улице. Но подбирать их нужно с ветеринарным врачом, потому что у животного может возникнуть аллергическая реакция.

Ошейник: удобная длительная защита

Особое внимание специалист уделил ошейникам от клещей. Он назвал их удобным вариантом длительной защиты.

Ошейник выделяет действующее вещество и защищает животное в течение нескольких месяцев, но у этого метода есть свои нюансы. Важно правильно подобрать размер и следить, чтобы ошейник плотно прилегал, но не доставлял дискомфорта. У некоторых животных бывает индивидуальная реакция, поэтому в первые дни после надевания нужно наблюдать за состоянием кожи и поведением питомца.

Главное предостережение

Ветеринар подчеркнул, что не стоит сочетать разные средства без консультации с врачом, так как это может привести к передозировке. Ни одно средство не дает абсолютной защиты. Даже при использовании самых современных препаратов важно регулярно осматривать животное после прогулок, особенно в сезон активности клещей, который в 2026 году начался раньше обычного из-за теплой весны.

