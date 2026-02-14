Ни одного польского слова: как украинские аферисты с телефоном обчищают поляков в Польше

Проживающие в Польше иностранцы столкнулись с новой волной мошеннических звонков. Злоумышленники, представляясь сотрудниками Нацбанка, ведут разговор исключительно на украинском языке, пытаясь выманить данные банковских карт у доверчивых жертв, пишет РИА Новости.

В Польше зафиксированы случаи телефонного мошенничества, к которым причастны граждане Украины. Как выяснили журналисты, преступники действуют по отработанной схеме, при этом совершенно не владея польским языком.

Житель Варшавы, гражданин Белоруссии по имени Илья, поделился с агентством деталями неоднократных звонков. По его словам, за короткий промежуток времени ему несколько раз поступали вызовы со скрытых номеров. Мужские и женские голоса представлялись сотрудниками Службы безопасности Национального банка Польши. Примечательно, что весь диалог с самого начала велся на украинском языке.

Собеседник пояснил, что сценарий разговора каждый раз повторялся. Мошенники интересовались, совершал ли он недавно крупный платеж, и пытались убедить его, что с его карты только что списана значительная сумма. При этом злоумышленники не располагали банковскими базами данных. Они не знали, услугами какого именно банка пользуется потенциальная жертва. Эту информацию преступники, вероятно, планировали получить, выяснив номер карты в ходе разговора. Главной особенностью данных звонков стало полное незнание мошенниками польского языка.

