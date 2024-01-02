«Ни одного случайного человека»: артисты выступили перед сотней штурмовиков в Луганске

Военнослужащих из Луганска поздравили подмосковные активисты. К бойцам с творческой программой приезжали золотой голос группы «Лесоповал» Сергей Куприк и экс-солистка группы «Лицей» Светлана Беляева.

Инициатором поездки в новый регион стал депутат Совета городского округа Химки Артур Каримов. В ЛНР отправилась команда Куприка, а также волонтеры культуры из Подмосковья.

«На концерте бойцов порадовали Светлана Беляева с группой «Белый свет». Также выступил сам Сергей Куприк: он спел песню и поздравил бойцов с наступающим Новым годом. А после концерта всем зрителям раздали «добрые подарки», — рассказал Каримов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как пояснил наш собеседник, в гостинцах были поделки и рисунки, выполненные детишками, молитвы и небольшие открытки. На концерте было около 100 человек, и каждый получил такой душевный привет из Московской области. Все бойцы, перед которыми выступали, — это опытные штурмовики.

«Там не было ни одного случайного человека. Это действительно те ребята, которые радеют за освобождение нашей страны от нечисти. Все они приехали ненадолго с передовой. Также мы передали подарки военнослужащим, которые лежат в госпитале. Вместе с артистом Куприком мы прошли по палатам и поздравили каждого раненого», — отметил химкинский депутат.

Затем артисты поехали отвозить подарки для детского дома в Луганске, а подмосковные активисты передали бойцам медикаменты, а отделению партии «Единая Россия» в Лисичанске досталась елочка.

Ранее активисты из Химок привезли в Лисичанск четырехколесный подарок.