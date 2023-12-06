«Спасет жизни людей»: активисты из Химок привезли в Лисичанск четырехколесный подарок

Подмосковные волонтеры передали в медицинский батальон Лисичанска машину «буханку». Как рассказал депутат Совета городского округа Химки Артур Каримов, транспорт перед отправкой как следует отремонтировали. Волонтеры загрузили помощь для бойцов и отправили авто в путь.

Отправлял четырехколесный подарок до пункта назначения сам Каримов вместе с несколькими земляками. Путь был непростой: город закрытый, въезд по пропускам, кругом летают снаряды.

«Бойцы просили эту «буханку», чтобы она не только исполняла боевые задачи, но и спасала жизни людей. Принял ее у нас военнослужащий Денис Березин, помощник депутата Государственной думы Дмитрия Хубезова, который тоже сейчас сражается на фронте», — подчеркнул депутат, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как рассказал Каримов, машина наполнена всем необходимым: провизией, медицинскими изделиями, печками-буржуйками, окопными свечами. Все эти гостинцы от жителей Московской области развезут дальше по передовой.

«А «буханка», как сказали нам военные, пригодится и для помощи мирному населению, потому что в условиях реальных боев транспорт крайне необходим. В Кременной и Лисичанске идут активные бомбежки, люди боятся выходить из дома, и многие живут в подвалах», — обратил внимание Каримов.

Ранее мы подводили статистику: подмосковные волонтеры отработали около 17 тысяч задач, связанных с помощью бойцам СВО.