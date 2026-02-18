Ни слова, ни повода: в Новосибирске девушка напала на мужчину и прокусила ему руку

В одном из баров Новосибирска произошло необычное и пугающее происшествие: посетительница заведения без видимой причины напала на мужчину и буквально вцепилась в него зубами, сообщил телеканал ОТС. Пострадавший получил рваную рану руки. Что стало причиной агрессии — остается загадкой.

Очевидцы происшествия вызвали бармена, а тот оперативно связался с бойцами Группы быстрого реагирования. Сотрудники ГБР задержали девушку. Пострадавшему вызвали скорую помощь, а для агрессивной посетительницы — бригаду психиатров.

По предварительным данным, мужчина не был знаком с девушкой. По словам очевидцев, она просто подошла и набросилась на него без слов и объяснений. В психиатрии такое поведение иногда называют термином «дакномания» — это болезненное стремление кусать окружающих.

