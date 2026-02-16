Тренеры-каратисты из Брянщины избили вожатую за безобидный розыгрыш с помадой

В Брянской области завершилась история, которая началась с невинной шалости, а закончилась в суде.

По информации объединенной пресс-службы судов региона, двое тренеров-каратистов, работавших воспитателями в детском санатории в городе Жуковка, предстали перед судом за жестокое избиение вожатой и агрессию в отношении детей.

Все произошло ночью, когда тренеры, по данным следствия, выпили алкоголь и легли спать. В комнату к ним заглянула вожатая. Девушка решила пошутить и поучаствовать в традиционной лагерной забаве: намазать спящих губной помадой. Однако проснувшиеся мужчины не оценили такой юмор.

Один из каратистов схватил вожатую за шею и с силой ударил о стену, в результате чего она получила травмы. Но на этом воспитатели не остановились: второй тренер принялся угрожать детям, которые, тоже оказались рядом. Одному ребенку он пообещал ударит ногой в лицо, а в отношении другого применил физическую силу.

В итоге дело дошло до суда. Произошедшее квалифицировали как хулиганство. Судья, изучив все обстоятельства, признал обоих тренеров виновными. Каждый из них получил по полтора года лишения свободы, правда, условно.

