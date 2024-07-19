Врачи рассказали, как защититься от магнитных бурь в выходные

В приближающиеся выходные вероятность возникновения магнитных бурь увеличится. Об этом говорит статистика, приведенная на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Насколько сильными будут возмущения магнитосферы и как обезопасить себя от их влияния — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вспышки на Солнце происходят ежедневно, и от их мощности зависит состояние здоровья многих жителей планеты, поэтому к приходу магнитных бурь лучше подготовиться заранее. Рассказываем, как это сделать.

Прогноз на выходные

В субботу, согласно графику, вероятность возникновения магнитной бури составит 20%. Самый пик придется на период с 15:00 до 18:00. Но, несмотря на возмущения, показатели не превысят уровень G1 — «слабой» магнитной бури. Вероятность сильного магнитного шторма в этот день минимальна.

А в воскресенье вероятность магнитной бури возрастет до 35%. Наибольшее возмущение магнитосферы произойдет с 3:00 до 9:00. Показатели также находятся в красной зоне, но не превышают уровень G1. Сильный магнитный шторм может произойти с вероятностью 20%.

Чем опасны и как подготовиться?

Согласно статистике, неоднократно приведенной врачами, в период магнитных бурь повышается количество смертей от инфаркта или инсульта.

Для людей, страдающих гипертонической болезнью, полезно пить больше воды и снизить количество употребляемой соли, так как она задерживает жидкость и повышает давление. Гипотоникам, наоборот, стоит употребить тонизирующую настойку.

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