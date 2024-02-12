«Ничего общего с настоящей любовью»: учителей в РФ призвали следить, чтобы школьники не дарили друг другу валентинки

Педагогам в школах нашей страны необходимо смотреть за тем, чтобы дети не дарили друг другу валентинки к 14 февраля. С такой идеей выступил депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов.

По его словам, учителя являются наставниками и воспитывают детей, поэтому именно они должны контролировать, чтобы детям прививались правильные, традиционные ценности.

«Увидели, как разносят валентинки в школе — собрали класс, рассказали о Дне семьи, любви и верности, о нашем празднике, объяснили, почему так делать не надо. Не сработает с первого раза, расскажут еще раз. Рано или поздно ребенок поймет, что празднование 14 февраля равносильно празднованию православными католического Рождества. Такого просто не бывает. У нас есть свои праздники, и им мы должны уделять особое внимание», — пояснил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов напомнил, что массово День Святого Валентина начали отмечать в России в 90-е годы.

«Для поколения 1990-х, задавленного многочисленными проблемами, праздник стал отдушиной, в которой тогдашнее общество нуждалось. Людям нужен был любой повод для радости, и 14 февраля с признаниями в любви, букетами и валентинками в этом плане пришелся ко двору», — уточнил эксперт.

Колунов добавил, что этот праздник был всецело навязанным Западом и проник в нашу страну вместе с западными брендами, «ценностями» и взглядами сразу после открытия границ.

«Очевидно, время поклонения всему западному, всему, навязанному оттуда, прошло. Пора заканчивать и с 14 февраля. Патриарх Кирилл в ходе выступления на Рождественских чтениях в январе заявил, что этот праздник пропагандирует отношения, не имеющие ничего общего с настоящей любовью. И это абсолютно верно: в основе праздника нет идеи создания семьи, нет идеи детей, правильного воспитания и традиций», — подчеркнул Колунов.

Парламентарий напомнил, что еще в 2022 году президент РФ учредил День семьи, любви и верности, приуроченный к памяти святых Петра и Февронии.

«Праздник с православными корнями, а не католическими, праздник любви, праздник семьи и верности, а не «праздник отношений», как 14 февраля. Считаю необходимым популяризировать именно 8 июля, рассказывать об этом празднике в школах, тем самым избавляясь от западного «любовного» наследия», — подытожил депутат.

Ранее выяснилось, что россияне подарят любимым на 14 февраля.