«Ничего он никому не пишет»: подруга Ефремова опровергла его связь с родными погибшего

Ресторатор и подруга артиста Татьяна Беркович в беседе с сайтом aif.ru рассказала, что актер Михаил Ефремов не собирается выходить досрочно из колонии, а также не связывается с семьей погибшего Сергея Захарова.

В СМИ уже больше месяца обсуждают УДО актера Михаила Ефремова. Актер прилежно трудится в колонии, отбывая срок по смертельному ДТП. У него хорошая характеристика, которая дает ему шанс на досрочный выход. К тому же, друг заключенного и актер Иван Охлобыстин сообщил, что специальная комиссия, скорее всего, позволит Ефремову выйти из колонии раньше срока.

Однако близкая подруга звезды Татьяна Беркович опровергает это. По ее словам, актер и его защита не будут подавать на УДО и никуда актер пока не выйдет. Более того, женщина отрицает, что Ефремов пытался вымолить прощения у близких погибшего через письма.

«Никуда Миша не выходит! Кто эту чушь пишет?! Ничего на этот день неизвестно. Никто и ничего не знает о судьбе Михаила. О нем нет никаких новостей. Ничего он никому не пишет!» — заявила Татьяна.

Напомним, летом 2020 года Михаил Ефремов на Садовом кольце потерял управление и пересек двойную сплошную. Он врезался в фургон курьера Захарова, который впоследствии погиб. Актер, как выяснили, был пьян во время вождения. Суд приговорил звезду к восьми годам лишения свободы, но после апелляции его уменьшили на 7,5 лет. Ефремов отбыл уже половину наказания.

Ранее юрис оценил шансы Ефремова выйти по УДО.