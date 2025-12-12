«Ничего страшного»: в Подмосковье пенсионерка забыла, что подарила квартиру, и теперь выживает на улице

Жители подмосковного поселка Томилино стали свидетелями драмы, которая развернулась буквально у них на глазах. 72-летняя одинокая пенсионерка, муж которой умер еще в 1991 году, осталась без крыши над головой и теперь живет на улице вместе со своей собакой, пишет REGIONS .

Немногочисленные вещи старушки разложены во дворе и в подъезде дома, где она провела долгие годы. Причина краха — доверчивость и, возможно, надежда на поддержку в старости, которая обернулась предательством.

Женщина оформила дарственную на свою квартиру на сожителя, который, получив права на жилье, взял под его залог крупный кредит и перестал платить. В результате банк изъял единственную недвижимость пенсионерки и продал ее с торгов, а сама она была выписана из квартиры еще 17 мая 2025 года.

Поразительно, но, как сообщили в администрации городского округа Люберцы, сама пострадавшая «плохо ориентируется в ситуации, считает, что ничего страшного не происходит». Она не обращалась ни в полицию, ни в соцслужбы, демонстрируя полную беспомощность и оторванность от реальности. Соседи, узнав о беде, пытаются организовать сбор средств на временное жилье. По неподтвержденной информации, пенсионерке якобы сняли квартиру в Кузьминках, но точный адрес неизвестен даже ей самой.

Юристы разводят руками: теперь шансы вернуть жилье близки к нулю.

«Банк имеет право взыскать любое имущество заемщика для погашения задолженности по кредиту, если это предусмотрено договором (обычно так и есть). Если на момент оформления кредита квартира уже была подарена и официально зарегистрирована на нового собственника (одаряемого), она является его личной собственностью», — поясняет юрист по недвижимости из Подмосковья Евгений Назаров.

Единственная теоретическая возможность — доказать в суде фиктивность дарственной, то есть отсутствие реального намерения передать жилье, а, например, лишь оформить его для вида. Но эту процедуру должен был инициировать в первую очередь банк-кредитор еще на стадии взыскания. Если же квартира уже продана третьим лицам на открытых торгах, дело, по словам эксперта, можно считать проигранным.

