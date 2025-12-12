Суд поставил точку: в Петербурге впервые прекратили судебный спор о квартире по «схеме Долиной»

В Петербурге впервые прекратили судебное разбирательство о возврате квартиры, которую хозяйка продала под давлением аферистов. Стороны конфликта предпочли судебной битве мировое соглашение. Об этом сообщает ТАСС.

Суд одного из районов Санкт-Петербурга поставил точку в гражданском споре. Женщина по имени Маргарита требовала вернуть ей проданную квартиру, поскольку сделку она совершила, поддавшись на уловки мошенников. Те, представившись силовиками и банкирами, заставили ее срочно продать жилье, чтобы «сохранить средства», а затем присвоили вырученные 5 млн руб.

Однако до решения суда дело не дошло. Покупатель квартиры Константин и обманутая продавец нашли компромисс. Они заключили мировое соглашение, которое суд утвердил. Согласно ему, Маргарита обязана вернуть покупателю всю сумму, используя специальный банковский аккредитив — гарантированный инструмент расчетов. Деньги будут заблокированы на ее счету до весны 2026 года. В ответ Константин обязуется освободить жилье и вернуть его прежней владелице по акту приема-передачи.

Это первый подобный случай в судебной практике города. Ранее районные суды Петербурга уже рассмотрели более 50 аналогичных исков, где люди пытались оспорить сделки, совершенные под влиянием обмана. Примерно в половине случаев суды удовлетворяли требования, всегда руководствуясь принципом полного взаимного возврата: квартиру — продавцу, деньги — покупателю. Новое дело уникально тем, что стороны избежали принудительного решения, договорившись сами, и каждая взяла на себя свои судебные издержки. Этот прецедент возник на фоне широкого обсуждения в СМИ так называемой «схемы Долиной», когда суды стали активно признавать такие сделки недействительными, оставляя добросовестных покупателей без жилья и с долгами.

