«Сопли на кулак наматываю»: москвичи страдают от аллергии на тополь
Жители столицы не смогли спастись от тополиного пуха
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
Тополиный пух начал застилать некоторые районы столицы. Видеоролики, на которых можно увидеть дворы, покрытые пушистыми волокнами от семян тополя, обнародовал ряд сообществ в социальных сетях.
Особенно ежегодная проблема распространения тополиного пуха беспокоит аллергиков.
«Антигистаминные (группа препаратов от аллергии — Прим. ред.) всегда с собой»; «Это ужас, существовать невозможно. Ни одни таблетки не помогают»; «Я чихаю, как сумасшедшая»; «Из-за этого пуха уже неделю сопли на кулак наматываю», — пишут москвичи.
Однако дискомфорт разлетевшийся пух доставляет не только тем, у кого на него аллергия.
«Пока дошла до работы, вся в пуху»; «Я вот боюсь дураков, которые этот пух поджигают. А вдруг пожар»; «Я живу на нижних этажах. Этот пух уже и по квартире летает», — жалуются горожане.
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