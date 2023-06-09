«Сопли на кулак наматываю»: москвичи страдают от аллергии на тополь

Тополиный пух начал застилать некоторые районы столицы. Видеоролики, на которых можно увидеть дворы, покрытые пушистыми волокнами от семян тополя, обнародовал ряд сообществ в социальных сетях.

Особенно ежегодная проблема распространения тополиного пуха беспокоит аллергиков.

«Антигистаминные (группа препаратов от аллергии — Прим. ред.) всегда с собой»; «Это ужас, существовать невозможно. Ни одни таблетки не помогают»; «Я чихаю, как сумасшедшая»; «Из-за этого пуха уже неделю сопли на кулак наматываю», — пишут москвичи.

Однако дискомфорт разлетевшийся пух доставляет не только тем, у кого на него аллергия.

«Пока дошла до работы, вся в пуху»; «Я вот боюсь дураков, которые этот пух поджигают. А вдруг пожар»; «Я живу на нижних этажах. Этот пух уже и по квартире летает», — жалуются горожане.

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