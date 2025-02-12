Нидерландец оказался в реанимации из-за экстремального количества выпитого молока

Употребление огромного количества молока в день довело жителя Нидерландов до больницы: у него едва не отказали почки. Об этом сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на Bild.

У мужчины наблюдалось высокое содержание сахара в крови, что вынуждало его постоянно утолять жажду. Лечение от диабета не помогало и он регулярно употреблял молоко. В день нидерландец выпивал по 22 литров.

В какой-то момент почки не справились с нагрузкой и получили серьезное поражение из-за высокого содержания кальция в крови. В итоге мужчина испытывал рвоту, тошноту, слабость, спутанность сознания. Также у него надулся живот. Кровь мужчины стала мутной от повышенной концентрации жира.

Специалисты подсчитали, что за сутки пациент получал не меньше 1540 граммов белка, 1980 граммов сахара и 1496 граммов жира. После госпитализации ему понизили уровень кальция и провели курс лечения, который улучшил состояние. Однако мужчине рекомендовали больше не увлекаться любимым напитком.

Ранее сообщалось, что в Петербурге врачи не смогли госпитализировать 400-килограммового мужчину без помощи спасателей.