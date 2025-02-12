Врачи не смогли госпитализировать 400-килограммового петербуржца

Бригада скорой помощи не смогла своими силами госпитализировать мужчину весом 400 килограммов и обратились к сотрудникам МЧС. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Mash на Мойке».

Врачи прибыли на проспект Луначарского в Санкт-Петербурге и осмотрели тучного мужчину. У него заподозрили серьезное воспаление легких. Было принято решение о госпитализации петербуржца, но это стало непростой задачей: мужчина весит 400 кг и оказался буквально неподъемным.

После безуспешных попыток госпитализировать пациента, врачи обратились к спасателям. Сотрудники МЧС помогли донести мужчину до транспорта и вывезти в больницу.

Ранее сообщалось, что в США 154-килограммовая мать села на сына и задушила его собственным весом.