Нидерландский провайдер через суд потребовал от Латвии снять санкции с RT и Sputnik. Латвийские СМИ указали в иске, что блокировка российских изданий наносит ущерб бизнесу.

Нидерландский оператор пытается через суд вернуть на территорию Европы вещание RT и Sputnik. Латвийская сторона обеспокоена этим, так как не хочет изменения инфополя. Глава Нацсовета по электронным медиа Иварс Аболиньш знает о ситуации и даже пообещала, что сделает все возможное для блокировки российских СМИ в Латвии и других странах.

В организации «Альянс по защите демократии» («Германский фонд Маршалла США»*), отмечали, что все материалы и контент канала RT все еще находит способы информировать население, несмотря на блокировки.

Ранее сообщалось, что депутат ГД Диденко предупредил о скорой блокировке Google в России.

*Германский фонд Маршалла США — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры