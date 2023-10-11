Нидерланды отправили Украине дроны и боеприпасы

Государство передало киевским властям дроны и боеприпасы, а также оборудование для проведения разминирования. Данную информацию подтвердило министерство обороны Нидерландов. С учетом этой поставки Нидерланды потратили на помощь Украине 2,1 миллиарда евро. Почти половина от этой суммы пошла на прямые поставки вооружений.

Сообщается, что с начала спецоперации Нидерланды передали киевскому режиму танки, боевые машины, установки, минометы, а также другое вооружение и боеприпасы к ним. В следующем году государство планирует отправить Украине еще четырнадцать немецких танков.