Нидерланды предложили Украине помощь в борьбе с безнаказанностью

17 миллионов евро предлагают Нидерланды украинцам для борьбы с безнаказанностью. Об этом пишет РИА Новости 5 декабря, ссылаясь на заявление МИД.

Сразу два дня – понедельник и вторник – проходили встречи представителей МИД Украины и Нидерландов в Киеве, на встречах присутствовал и президент Владимир Зеленский. Согласно данным заявления, глава МИД Ханке Брюинс Слот пообещала Киеву 17 миллионов, которая позволит бороться с безнаказанностью и восстановит справедливость для тех граждан Украины, которые стали жертвами военных преступлений.

Отдельно отмечается, что часть этой суммы выделяется и на развитие и укрепление системы украинских судов.