Нидерланды разрешили ВСУ ударять вглубь России с помощью F-16 и другого оружия

Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил, что их оружие, переданное Киеву, может применяться для ударов по территории России. Министр заявил об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По словам министра обороны, Нидерланды не ограничивают Украину в применении оружия на территории России. Брекельманс в ходе интервью FAZ подчеркнул, что Киев вправе использовать истребители F-16 и другое оружие, если посчитает необходимым в рамках «самозащиты».

«Если страна будет атакована из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может атаковать военные объекты. То же самое касается и ракет противника — их тоже можно перехватить нашим оружием над Россией», — заявил нидерландский министр.

По словам чиновника, право на защиту не заканчивается за 100 км от границы и дальше, так что у ВСУ развязаны руки. Пока в ведомстве считают, что Киев применяет F-16 якобы «в соответствии с международным правом».

Более того, Рубен Брекельманс призвал остальные страны коллективного Запада снять ограничения на удары хотя бы для атак российских военных аэродромов или истребителей.

Напомним, что легкие истребители Украине передают Нидерланды и Дания. От первой было получено как минимум шесть образцов F-16, включая ракеты. Изначально в МО Нидерландов запретили атаковать территорию России. Однако, судя по недавнему заявлению главы ведомства, запрет остается действителен только касательно гражданских объектов в РФ.

Ранее сообщалось, что у России есть чем ответить на хваленые истребители F-16.