Американские истребители F-16, что в августе стали поступать в украинские войска от стран-партнеров Киева, абсолютно ничего не могут противопоставить российской ПВО, пишет американская Wall Street Journal со ссылкой на пожелавшие сохранить анонимность источники.

Мало того, как сообщили собеседники издания, у украинских пилотов отсутствует достаточный опыт для управления данными истребителями. А иностранные специалисты не намерены садиться за штурвал в зоне СВО.

«F-16, многие из которых подержанные и уже имеют десятилетия налета, уязвимы для российских ракет ПВО и представляют собой ценную цель для сил Москвы. Американские чиновники также предупредили об опасности отправки в бой пилотов, не имеющих опыта управления F-16», — сообщила WSJ.

Ранее Генштаб ВСУ признал потерю в зоне СВО своего первого F-16. По предварительной информации, истребитель был сбит так называемым дружеским огнем из поставляемой в ВСУ американской системы ПВО Patriot.