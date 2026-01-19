«Никаких 1100-1300 ккал, а тортики можно»: диетолог развеяла миф о низкокалорийных диетах

Главный диетолог Минздрава Челябинской области Елена Афонина разъяснила CHEL.KP.RU принципы безопасного и эффективного контроля веса, развенчав ряд популярных мифов. По мнению эксперта, наиболее действенным методом является осознанный подсчет калорийности рациона, а не экстремальные диеты.

Специалист подчеркивает, что для расчета индивидуальной нормы не обязательно обращаться к врачу — можно использовать специальные приложения или формулы, например, уравнение Харриса-Бенедикта. Ключевой принцип для снижения веса — создание умеренного дефицита, в среднем на 500 килокалорий от поддерживающей нормы. Этот дефицит можно достичь как за счет питания, так и за счет увеличения физической активности.

Диетолог отмечает, что даже такие продукты, как торты, могут вписываться в рацион при условии общего соблюдения калорийности. Однако основу питания должны составлять овощи, фрукты, сложные углеводы и белки для обеспечения организма необходимыми питательными веществами.

Врач предостерегает от следования опасным советам из соцсетей о рационе в 1100-1300 килокалорий. Такое питание ниже уровня базового метаболизма может заставить организм перейти в режим «экономии» и запасания энергии, что не только вредно, но и способно дать обратный эффект. Еще один развенчанный миф касается времени приема пищи: есть на ночь не вредно, если не превышать общую суточную норму калорий. Основная проблема, по словам Афониной, заключается в нераспределенном питании в течение дня, когда вечером происходит чрезмерное переедание.

