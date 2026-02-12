Никаких больше «зебр»: в Красноармейске предложили «скинуться по рублю» на новые переходы

Николай Виноградов устал ждать милости от водителей. Пешеходные переходы в Красноармейске, по его мнению, — зона хронического конфликта человека и автомобиля. Решение найдено радикальное: ликвидировать все наземные зебры, загнав потоки под асфальт. Проект амбициозный, бюджет — космический. Но народный инженер знает, где взять деньги. Предприимчивый горожанин предложил всем «скинуться по рублю», выяснил REGIONS .

В основе концепции — налог на переход зебры. Виноградов предлагает ежемесячно отчислять 1% от зарплаты каждого жителя в фонд строительства подземных тоннелей. Сумма, уверен автор, не ударит по карману, зато позволит городу обзавестись инфраструктурой будущего. Остальное — 50% от сметы — должно лечь на плечи администрации. Николай готов даже лично собирать подписи под петицией.

Но если налоговая инициатива кажется слишком традиционной, далее начинается креатив. Горожане смогут купить себе место в истории: именные кирпичи в стенах переходов, гравировка на перилах, право назвать тоннель собственной фамилией. Волонтеров с лопатами обещают увековечить в бетоне. Для тех, кто всегда спешит, — опция платного зеленого света вне очереди.

Николай видит в переходах не только инженерные сооружения, но и культурные кластеры. Концерты, выставки, ярмарки — с отчислением процента в стройку. Летние трудовые бригады для подростков принесут и пользу городу, и навыки молодежи. После завершения работ объекты, по задумке автора, продолжат генерировать прибыль. Успешный опыт Красноармейска он предлагает масштабировать на всю область. Однако жители указали и не очевидные минусы.

«Даже урбанист-первоклассник знает: подземные переходы на обычных улицах — зло. Их дорого строить и обслуживать, в них не спуститься с коляской и не заехать на инвалидном кресле», — подчеркнули они.

Пока Николай ждет поддержки земляков, чтобы запустить официальную петицию в окружную администрацию. Пока же его главный козырь — готовность обменять собственную квартиру на именной кирпич в стене еще не построенного тоннеля. Вопрос лишь в том, найдутся ли желающие вложить рубли в бетонные стены будущего.

Ранее сообщалось, что ленивая жительница Красногорска устроила для псов туалет на крыше магазина.