«Никаких излишеств»: строгие запреты на Иоанна Богослова 9 октября

Православные христиане 9 октября почитают святого Иоанна Богослова, одного из 12 апостолов Иисуса Христа, написавшего Евангелие. В народе праздник получил название Иван Богослов. Издревле люди, отправляясь в поездку, молились святому с просьбой о защите в путешествии.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно провести этот день.

«Это прекрасное время для молитвы и размышлений о духовных уроках, которые можно извлечь из жизни Иоанна. Многие христиане проводят этот день в церкви», — заявила Мишина.

Иоанн Богослов оставил нам много ценных текстов в Новом Завете, включая Евангелие от Иоанна и Послания Иоанна, продолжила ясновидящая. Чтение этих текстов может принести духовное просвещение, убеждена она.

«Помните о важности добрых дел и поддержке нуждающихся. День Иоанна Богослова — это время для соблюдения христианских добродетелей, таких как милосердие и сострадание», — подчеркнула Мишина.

Иоанн Богослов считается одним из великих христианских святых. 9 октября следует избегать непочтительного или богохульного поведения, добавила экстрасенс.

«В этот день запрещены развлечения, шумные праздники и любые излишества. На Ивана Богослова нельзя устраивать свадьбы и венчания. Скандалить, выяснять отношения, а также отказывать в милостыне тоже не стоит в это день», — отметила собеседница издания.

В память о святом апостоле, по словам ясновидящей, человек должен проявить свои лучшие качества: доброту, милосердие, любовь к ближнему. Следует собраться всей семьей, вспомнить счастливые моменты, сказать близким теплые слова, заключила Мишина.

Ранее ясновидящая подготовила деловой таро-прогноз.