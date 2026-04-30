Никаких кредитов на 30 лет: как новая арендная программа заменит ипотеку в России

Владимир Путин поручил правительству разработать механизм льготной аренды для семей, у которых нет собственного жилья. Это не просто очередная мера поддержки, а сигнал: государство наконец признает, что ипотека подходит не всем. Долгосрочный съем должен стать нормальным социальным лифтом. Эксперты уже спорят, кто заплатит за такие квартиры и не заменит ли новая программа льготную ипотеку.

Политический психолог, кандидат педагогических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин в комментарии RuNews24.ru пояснил, что поручение президента — это не готовый закон, а политический сигнал. Правительство должно предложить конкретную модель льготной аренды. Сейчас существует лишь рамка для ее создания, хотя сама идея укладывается в уже сложившуюся логику господдержки жилья через льготную ипотеку, субсидии и программы «ДОМ.РФ».

Под льготной арендой в российских условиях понимается аренда жилья по цене ниже рыночной за счет субсидирования или специальной модели финансирования. В поручении президента прямо говорится о необходимости разработки вариантов льготной аренды квартир для семей без собственного жилья. По сути, это аналог социальной или субсидируемой аренды, где государство или оператор программы формирует фонд жилья и сдает его по сниженной ставке. На практике это может означать либо фиксированную пониженную арендную плату, либо частичную компенсацию платежа арендатору.

Ключевой момент: эта мера рассматривается как альтернатива ипотеке, а не ее дополнение. В экспертных кругах прослеживается линия, что льготная аренда нужна для семей, которые не готовы или не могут покупать жилье в кредит. Это разворот политики: государство понимает, что не все домохозяйства должны становиться собственниками, и начинает институционализировать долгосрочную аренду как нормальный социальный инструмент.

Вопрос о том, кто будет субсидировать аренду, пока не решен окончательно — это главный предмет будущих предложений правительства. Но из текущей архитектуры жилищной политики можно выделить три вероятных источника финансирования.

Первый вариант — федеральное софинансирование через институты развития, прежде всего «ДОМ.РФ». Так уже сделано в ипотечных программах, где государство компенсирует банкам недополученные доходы. По аналогии, в арендной модели государство может компенсировать инвестору или арендодателю разницу между рыночной и льготной ставкой.

Второй вариант — регионы. Поручение президента прямо адресовано не только федеральному правительству, но и субъектам РФ. Это означает вероятную модель софинансирования: регион либо предоставляет жилье из муниципального фонда, либо доплачивает часть аренды. Уже сейчас обсуждается расширение программ льготной аренды на все регионы, что косвенно подтверждает роль субъектов как ключевых операторов.

Третий вариант — участие работодателей. Это не прописано в поручении напрямую, но логически следует из российской практики корпоративного жилья. Такая модель может быть встроена через налоговые стимулы или государственно-частное партнерство. Особенно это вероятно для дефицитных рынков труда — медицины, образования, промышленности, — где жилье уже используется как инструмент привлечения кадров.

Что в итоге

Для семей с детьми новая мера означает реальный шанс улучшить жилищные условия без кредитного бремени. Экономически и психологически им станет жить лучше — аренда перестанет быть временным и ненадежным вариантом. Что касается бизнеса, государство готово поддерживать социально значимые, ориентированные на общество проекты. Рынок ипотеки при этом может ждать трансформация: фокус сместится с «купить любой ценой» на «достойно снимать». И это, судя по всему, только начало.

