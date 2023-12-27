«Никаких переговоров»: Вулин заявил, что протестующих в Сербии не будут освобождать после ареста

Председатель Движения социалистов Сербии напомнил жителям страны про ответственность, которая предположена за насилие и беспорядки во время протестов.

Люди, несогласные с результатами парламентских выборов в Сербии, вышли на улицы Белграда. Они потребовали властей открыть избирательные списки до 27 декабря. Однако бунтующих разогнали и провели аресты: на месте оперативно сработала полиция. Теперь у протестующих новый повод для возмущений. Они требуют свободы для арестованных единомышленников.

Как объяснил сербский политик Александр Вулин, никто не собирается выполнять эти условия. Комментарий чиновника передает RT.

«Есть судьи, есть прокуратура, есть установленный порядок. Это единственный способ как отправиться за решетку, так и выйти на свободу. Точка. Никаких «переговоров», — сказал Вулин.

По словам политика, наказания не избегут люди, которые особенно агрессивно действовали во время протестов.

Ранее сообщалось, что политик из Франции обвинил ЕС и НАТО в попытке провернуть сербский майдан».