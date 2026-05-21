Никаких успокоительных: психолог раскрыла секреты подготовки к ЕГЭ без стресса

Пора экзаменов в самом разгаре, и главная задача родителей — не натаскивание по предметам, а помощь ребенку справиться с волнением. Семейный психолог Галина Рейнталь в беседе с «ФедералПресс» объяснила, почему накануне ЕГЭ и ОГЭ лучше забыть об учебниках, какие фразы только усиливают стресс и как дыхание на 4 счета может спасти ситуацию в решающий момент.

Экзамены — испытание не только для школьников, но и для их родителей. Чем больше взрослые давят, тем выше тревожность у ребенка. Психолог дала несколько четких рекомендаций, как пережить этот период с минимальными потерями.

Сон важнее зубрежки

За день до экзамена от повторений лучше отказаться. Мозгу нужно время, чтобы переработать и закрепить информацию в долговременной памяти. Выспавшийся ребенок покажет результат лучше, чем тот, кто всю ночь решал пробники и учил формулы. Эффективность ночной подготовки близка к нулю, а вот усталость и стресс гарантированы.

Фразы, которые нельзя говорить

Некоторые родительские напутствия работают как красная тряпка для быка. Фразы вроде «ты обязан набрать столько баллов» или «это самый важный день в твоей жизни» добавляют только напряжения. Задача школьника — показать на экзамене тот объем знаний, которым он реально владеет, а не соответствовать завышенным ожиданиям.

Как отвечать на тревожные вопросы

Если ребенок спрашивает «а вдруг я не сдам?» или «а если не наберу нужные баллы?», не стоит поддерживать негативные прогнозы. Психолог советует мягко возвращать фокус в реальность: решать задачи по мере их появления, а не переживать о том, что еще не случилось. Паника по поводу гипотетического провала только крадет энергию.

Никакой аптеки

Давать перед экзаменом успокоительное — плохая идея. Лучше научить ребенка простой технике саморегуляции: дыхание на 4 счета — вдох, пауза и медленный выдох на 6–8 счетов. Уже через пару минут напряжение заметно снижается. На самом экзамене стоит начинать с простых заданий — это дает ощущение контроля и разогревает мышление перед более сложными задачами.

Главный вывод: поддержка родителей в этот период важнее любого репетитора. Спокойствие, уверенность и правильный настрой помогают ребенку показать максимум своих возможностей.

