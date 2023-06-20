«Никакой финансовой грамотности»: актер нарвался на аферистов при покупке квартиры в Москве

Актер, сыгравший бармена в сериале «Маргоша», стал жертвой мошенников и потерял 13 миллионов рублей, сообщает SHOT .

По данным журналистов, актер Дмитрий Полесюк решил купить квартиру в Москве. Когда он присматривал подходящие варианты, ему написал некий «менеджер по недвижимости» и предложил свои услуги по оформлению документации. Дмитрий не заподозрил обмана и, когда он нашел подходящую квартиру, отдал «менеджеру» почти 13 миллионов рублей, чтобы тот занялся бумажной волокитой. После этого «помощник» пропал.

Полесюк понял, что попал на мошенников и пошел в полицию. Сейчас «менеджера» разыскивают. А россияне осудили актера за опрометчивость.

«Как можно быть таким валенком? Вообще-то все финансовые переводы только через банк должны проводиться. Особенно, когда речь идет о таких крупных суммах»; «Никакой финансовой грамотности. Как можно отдать 13 миллионов чужому человеку?» — рассуждают комментаторы новости.

Нашлись и те, кто встал на защиту актера.

«Многие смеются и оскорбляют человека, которого обманули. И никого не волнует, что мы живем в таком мире, где человек постоянно должен быть начеку. Это преступлениям не должно быть места. Получается, что все поощряют тех людей, которые обманывают», — написала Виолетта П.

Ранее россияне удивились, что преподаватель из МГУ попался на классический развод.