Никас Сафронов решил оставить детей без элитных трехэтажных хором в центре Москвы

Народный художник России Никас Сафронов в интервью URA.RU признался, что свою элитную многоуровневую квартиру в Москве оставит в наследство городу, а не родным детям.

Сафронов владеет трехэтажной квартирой с видом на Кремль неподалеку от Тверской улицы: около тысячи квадратных метров стали практически новым произведением искусства. Там 15 комнат в разном стиле. Все помещения обставлены дорогой мебелью и различным антиквариатом.

По словам художника, после смерти пентхаус, оцененный в семь миллиардов рублей, станет общественным достоянием.

«Я вложил свою душу в каждый сантиметр своей жилплощади. Поэтому я хочу, чтобы этим наследием любовались мои поклонники», — признался Никас Сафронов.

Сафронов-старший отметил, что разговоров о наследстве не ведет, а дети даже не задумываются о его получении. Семья никогда об этом не беседовала. Тем более, что квартиру переоборудовать в музей придумал сын живописца Лука. По словам художника, его отпрыски уже давно предварительно вписаны в завещание.

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