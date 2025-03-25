Никита Ефремов оказался не в восторге от условно-досрочного освобождения отца

Никита Ефремов довольно сдержанно прокомментировал условно-досрочное освобождение своего отца Михаила Ефремова. Сообщение об этом было опубликовано в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России).

Напомним, что Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве летом 2020 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, он спровоцировал столкновение, в результате которого погиб водитель другого транспортного средства. Впоследствии актер был осужден и отбывал наказание в колонии в Белгородской области. Артист неоднократно подавал прошения об УДО.

В своём сообщении, посвященном аварии, Никита Ефремов выразил сомнение в том, что он смог бы простить человека, который стал причиной гибели его близкого.

«Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб [в ДТП]. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал Ефремов-младший.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов скоро окажется на свободе, так как суд одобрил его условно-досрочное освобождение. Соответствующее решение было принято Алексеевским районным судом Белгородской области