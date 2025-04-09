Никита Высоцкий выбил телефон у подскочившего к Ефремову репортера, пригрозив «съездить в дыню»

Сегодня, в среду, 9 апреля, Михаил Ефремов прибыл в Москву в сопровождении своего коллеги, актера и кинорежиссера Никиты Высоцкого. У дома артиста, который вышел на свободу, собралась группа журналистов. В ходе общения, по информации SHOT, произошел неприятный инцидент.

Высоцкому показалось, что один из представителей прессы слишком приблизился к нему и Ефремову, и он выбил телефон из рук журналиста. Кроме того, он пригрозил «съездить в дыню».

Канал публикует видео произошедшего инцидента.

В беседе с представителями прессы Ефремов сообщил, что его самочувствие оставляет желать лучшего и у него нет никаких планов. Он выразил признательность всем, кто проявлял беспокойство о его состоянии. Также он еще раз выразил соболезнования семье и близким погибшего водителя Захарова.

«Плохо себя чувствую очень», — сказал Ефремов.

В ответ на вопрос журналистов о «чудовищной движухе», которую, по слухам, он планировал устроить прямо сразу после своего освобождения из колонии, Ефремов лишь заявил, что ничего подобного не обещал.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) отреагировала на информацию о проводах Михаила Ефремова в колонии.