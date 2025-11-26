«Никогда от сына не зависел»: отец осужденного Тимура Иванова оспаривает конфискацию мотоциклов и автомобиля

Отец осужденного экс-замминистра обороны Тимура Иванова оспаривает иск Генпрокуратуры о конфискации имущества. Вадим Иванов просит суд оставить ему два мотоцикла, подаренных сыном, и люксовый автомобиль, купленный на собственные средства. Об этом сообщил ТАСС.

На заседании в Пресненском суде Москвы адвокат Вадима Иванова Денис Балуев заявил, что его доверитель никогда не зависел от сына материально. Защита настаивает, что мотоцикл Triumph был приобретен Тимуром Ивановым еще в 2015 году, до его назначения в Минобороны, когда антикоррупционные ограничения на него не распространялись. Второй мотоцикл, Augusta Brutale, адвокат назвал подарком, а Иванова-старшего — его добросовестным приобретателем.

Что касается автомобиля Cadillac Escalade, то защита утверждает, что Вадим Иванов, являясь лауреатом Государственной премии, купил его исключительно за свои деньги для личного пользования. Таким образом, по мнению адвоката, это транспортное средство не имеет отношения к возможным нарушениям антикоррупционного законодательства со стороны его сына. Генпрокуратура настаивает на обратном, и суду предстоит разрешить этот спор.

