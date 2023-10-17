«Никого в психушку не увезли»: стали известны подробности нападения на студента с ножом в Екатеринбурге
Студентка из Екатеринбурга рассказала правду о конфликте с ножом в техникуме
Фото: [Александр Рюмин/ТАСС]
Студент-повар едва не зарезал товарища кухонным ножом в кулинарном техникуме в Екатеринбурге, сообщает SHOT. Как уточняется, третьекурсник принес на занятия из дома огромное холодное оружие, чтобы порезать более успешного студента.
Нож у 18-летнего молодого человека якобы отняли, а его самого отправили в психиатрическую больницу. Однако студенты учебного заведения по большей части оказались не в курсе «громкого дела». Одна из учащихся техникума Анна Кольцова (имя изменено) рассказала нашему журналисту о происшествии. По ее словам, все было не так.
«В новостях отчасти бредятина. Парень не успел ни на кого напасть, его вовремя утихомирили. Да и ситуация была не с третьим курсом, а с первым или вторым. Кроме того, нож он с собой не тащил из дома: в лабораторных кабинетах их и так хватает», — заявила Кольцова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По ее словам, конфликт удалось уладить на месте.
«Да, драка вроде как назревала, но на этом все. И уж тем более никого в психушку не увезли», — констатировала девушка.
Ранее мы рассказывали, как юные спортсмены из Подмосковья успешно выступили на чемпионате мира по метанию ножа.