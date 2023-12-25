Николаев и Одесса в огне: над городами летают российские боевые «птички»
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Воздушные силы Украины сообщили о новой атаке на Одессу российских БПЛА.
Отмечается, что некоторые «шахеды» уже достигли намеченных целей. Местные паблики пишут о мощных взрывах в Одессе. Также сообщается о взрывах в соседнем Николаеве. Там перед этим в небе тоже были замечены российские ударные дроны.
Как сообщает украинское Минцифры, в Одесской, Николаевской и еще ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.