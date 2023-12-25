Николаев и Одесса в огне: над городами летают российские боевые «птички»

Отмечается, что некоторые «шахеды» уже достигли намеченных целей. Местные паблики пишут о мощных взрывах в Одессе. Также сообщается о взрывах в соседнем Николаеве. Там перед этим в небе тоже были замечены российские ударные дроны.

Как сообщает украинское Минцифры, в Одесской, Николаевской и еще ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.