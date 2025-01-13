Николаев подтвердил госпитализацию из-за тяжелой травмы

Неудачное падение привело бывшего ведущего «Утренней звезды» Юрия Николаева к серьезной травме. Он подтвердил в беседе с RT , что был госпитализирован.

По словам Николаева, он не ожидал перелома после падения, а полагал, что получил обычный ушиб. Однако уже в больнице возникли подозрения на перелом бедра, которые в итоге подтвердились.

«Действительно перелом (бедра. — RT) был и остается. И сейчас я под капельницей лежу. Но ничего страшного нет», — рассказала звезда ТВ-экрана.

76-летний ведущий отметил, что чувствует себя нормально. Он находится под капельницей и чутким наблюдением профессиональных врачей.

Напомним, канал Mash сообщал, что Юрий Николаев провел два дня в реанимации после новогодней травмы. Канал со ссылкой на источник сообщал, что ведущий ударился о мебель у себя дом.

Ранее сообщалось, что расстроившая посольство США продюсер RT в Индонезии госпитализирована с кровавым кашлем. Канал рассматривает несколько версий случившегося.