Расстроившая посольство США продюсер RT в Индонезии госпитализирована с кровавым кашлем

С продюсером индонезийского бюро RT случилась подозрительная неприятность: после отказа от настойчивых приглашений посольства США зайти к ним на беседу, сотрудницу госпитализировали с кровавым кашлем. Канал не исключает, что дело может быть не в простой легочной инфекции.

По сообщению индонезийского бюро RT, продюсера настойчиво приглашали посетить посольство США на прошлой неделе. После череды отказов сотрудница неожиданно была госпитализирована в ночь на воскресенье, 12 января. У женщины усилился кашель, причем с кровью.

«Может быть, у нее легочная инфекция. Может быть, что-то другое, что случается с людьми, которые расстраивают американское посольство. Мы пока ничего не исключаем», — заявили в RT.

Также в бюро канала указали, что несколько месяцев хакерским атакам подвергаются аккаунты сотрудников: орудуют проукраинские тролли, которые угрожают и оскорбляют работников. Они обвиняют их в том, что канал якобы скупил индонезийских блогеров ради вмешательства во внутреннюю политику Индонезии.

Ранее сообщалось, что видео RT про Деда Мороза на Украине набрало миллион просмотров.