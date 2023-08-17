Николай Ханин стал новым главой Раменского округа

Сегодня в Раменском городском округе прошло заседание Совета депутатов, на котором был выбран новый глава муниципального образования. Им стал Николай Ханин, сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

Напомним, что, согласно действующему законодательству, главу городского округа избирает Совет депутатов муниципального образования из числа кандидатов, которых представила конкурсная комиссия по результатам конкурса. После этого выбранный кандидат возглавляет местную администрацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что важно синхронизировать строительство дорог и жилья в регионе.