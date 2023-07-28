«Никто ему не указ»: психолог проанализировала известного мага из «Битвы экстрасенсов»
Психолог Метальникова рассказала, с чем столкнется избранница экстрасенса Гецати
Фото: [Социальные сети]
Коуч Александра Метальникова проанализировала личность известного провидца, победителя 18 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Константина Гецати, который не стремится афишировать свою личную жизнь в социальных сетях или СМИ.
Психолог подчеркнула, что личность у Константина очень независимая. На мага очень сложно оказать какое-либо влияние.
«Он отлично работает со своим подсознательным. Никто ему не указ. Самостоятельность и независимость играют ему на руку. Поддайся он чужому влиянию с его эмпатичностью к чувствам людей, он не смог бы добиться таких результатов», — пояснила собеседница корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Гецати, по словам Метальниковой, имеет личную внутреннюю опору равновесия, способную стабилизировать его по жизни.
«Поклонницам и будущим женщинам Константина стоит знать, что манипулировать им не получится. Это бесполезно. Однако он может быть очень восприимчив к лести. Но с ней тоже важно быть аккуратнее, так как она должна быть немногословной и очень наполнена чувствами», — добавила психолог.
О том, с какими внутренними противоречиями приходится бороться магу, читайте здесь.