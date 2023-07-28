«Никто ему не указ»: психолог проанализировала известного мага из «Битвы экстрасенсов»

«Поклонницам и будущим женщинам Константина стоит знать, что манипулировать им не получится. Это бесполезно. Однако он может быть очень восприимчив к лести. Но с ней тоже важно быть аккуратнее, так как она должна быть немногословной и очень наполнена чувствами», — добавила психолог.