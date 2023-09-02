Все опорные пункты возле Донецка имеют свои имена собственные. Одним из самых укрепленных, где с 2014 года идут ожесточенные бои, считается «13-ая позиция» в районе населенного пункта Невельское.

Все опорные пункты возле Донецка имеют свои имена собственные. Одним из самых укрепленных, где с 2014 года идут ожесточенные бои, считается «13-ая позиция» в районе населенного пункта Невельское.

«Этот пункт так назвали, потому что он находился в полях, и там скапливается вода для полива растений. Он стоит на открытой местности, поэтому российские военные смогли его взять без особенных трудностей», — объясняет боец в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда началась СВО, «Бассейн» зачистили и взяли российские войска. С тех пор обстановка и наши позиции выглядели очень перспективными в плане дальнейшего продвижения. Но, по словам бойцов, линия обороны на том направлении очень мощная: буквально каждый метр забетонирован, сплошь окопы.

«Недалеко от «Бассейна» где я был, стоит водонапорная башня, которую украинцы обвесили камерами. Никто не может приблизиться к ней. Она находится у того самого Невельского, где плотно засел неприятель. Украинцы видят с камер, если кто-то подходит и начинают стрелять, а у них есть вся артиллерия», — добавляет Бабай.

Сколько наших ребят погибли при попытках штурмовать Невель, Бабай сказать не берется, но считает этот населенный пункт настоящей крепостью. Кстати, по словам бойца, на этой «тринадцатой позиции» работают злые женщины-снайперы, которые стреляют россиянам в пах. Об этих наемницах мы уже рассказывали.