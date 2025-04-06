«Никто не пришел»: в TikTok завирусился ролик с одиноким писателем на презентации своей книги

«На встречу с фанатами никто не явился»: в TikTok стал популярным видеоролик, в котором писатель в одиночестве презентует свою книгу.

Случайная посетительница книжного магазина сделала видеосъемку грустного литератора. Ее тронула история начинающего писателя Джонатана Стэнли, и она поделилась ею в интернете.

На данный момент видео набрало уже более 77 млн просмотров.

Читатели социальных сетей после публикации видео неудавшейся презентации обратили внимание на творчество Джонатана. Теперь его книга находится уже на девятой строчке в рейтинге самых продаваемых на Amazon и продолжает набирать популярность.

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