«Никто не выиграет»: адвокат раскрыл последствия возможного закрытия клуба «Мутабор»

Как пишет Mash, клуб сменил название на ARMA, проработал под новой вывеской три дня и устроил вечеринку в честь открытия. После этого активисты организации «Ветераны России» написали заявления в различные ведомства, попросив разобраться, почему скандальное место опять работает.

Адвокат Владимир Постанюк напомнил, что в декабре клуб уже закрывали на 90 дней, но тогда причиной назвали нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ).

«Понятно, что все претензии к клубу связаны с проведением в его стенах упомянутой вечеринки. Я, как гражданин Российской Федерации, не поддерживаю прошедшее в «Мутаборе» мероприятие и считаю, что морально-нравственные ценности очень важны для строительства здорового общества и воспитания подрастающих поколений. Однако как практикующий адвокат я хочу отметить, что для закрытия клуба нужны правовые основания», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но сейчас, уточнил собеседник, об этом нет речи. Зато минусов у закрытия клуба много.

«Фактически мы сталкиваемся с классическим примером того, как начинают «кошмарить» малый бизнес. Даже если руководством клуба была совершена ошибка и они допустили проведение данной вечеринки, клуб и так уже достаточно ответил за ее проведение. Необходимо понять, что деятельность клуба облагается налогами и, соответственно, приносит доход в государственный бюджет», — добавил Постанюк.

Если закрыть клуб, не давать ему работать, то государство лишится определенных финансовых поступлений, окажутся без работы сотрудники клуба — они не будут платить налоги, совершать покупки со своей зарплаты.

«От этого никто не выиграет», — подчеркнул юрист.

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