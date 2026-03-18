Никто не знает, когда финиш: в Зарайске стартует гонка на выносливость без ограничения по времени

В Зарайске готовятся к событию, которое заставит бегунов забыть о секундомерах и сосредоточиться на главном — собственной выносливости. Как пишет REGIONS , 10 мая в деревне Великое Поле в пятый раз пройдет уникальный забег, где победитель определяется не по скорости, а по способности держаться дольше всех. Формат Backyard Ultra, который ляжет в основу соревнований, уже покорил мир своей непредсказуемостью, и теперь проверить себя на прочность смогут жители и гости Подмосковья.

Правила игры просты, как все гениальное. Каждые полчаса участники выходят на старт и преодолевают круг длиной 3,4 километра по полевым дорогам. Оставшееся до следующего этапа время можно потратить на отдых, сон, еду или восстановление сил. Главная интрига в том, что никто заранее не знает, когда наступит финал. Соревнование продолжается до тех пор, пока на дистанции не останется только один бегун. Именно он становится абсолютным победителем, независимо от того, сколько кругов пришлось преодолеть — десять или сто.

Как пояснил директор забега Алексей Романов, этот формат ломает привычные представления о спортивных состязаниях. Здесь побеждает не самый быстрый, а самый выносливый и ментально устойчивый. Человек может быть отличным спринтером, но если психика сдаст после нескольких часов монотонного бега, удача отвернется. И наоборот, тихоход с железными нервами способен утереть нос всем фаворитам.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие открыто для всех желающих старше 18 лет. Новички смогут проверить свои границы и понять, на что способен организм. Любители бега получат шанс открыть сезон в необычном формате. А опытные ультрамарафонцы используют «Великое Поле» как идеальную тренировку перед серьезными стартами.

Условия размещения приближены к полевым, что добавляет событию шарма настоящего испытания. Участники будут жить на частной территории, но без благ цивилизации не останутся. Организаторы обещают обеспечить электричество, питьевую и горячую воду. На случай непредвиденных ситуаций будет дежурить медработник. А вот питание и обустройство личного пространства — зона ответственности самих бегунов.

Первый круг стартует ровно в полдень 10 мая. Тем, кто готов бросить вызов самому себе и проверить, насколько далеко можно зайти, когда не видно финишной черты, стоит поторопиться. Регистрация на портале myrace.info открыта до 26 апреля. И помните: в этой гонке главное — не скорость, а умение продолжать, когда кажется, что силы уже на исходе.

