«Нина лежала и хрипела»: житель Суджи рассказал, как его беременную жену расстреляли боевики ВСУ

Житель находящейся в Курской области и временно занятой украинскими боевиками Суджи Артем Кузнецов поведал в беседе с РИА Новости подробности гибели своей 28-летней беременной супруги Нины. Со слов мужчины, трагические события развернулись в первые дни украинского вторжения в российское приграничье.

Собеседник журналистов рассказал, что он с женой, сыном Матвеем и тещей пытались эвакуироваться из села Куриловка. Уже на трассе внезапно оказались боевики и сразу же открыли прицельный огонь по автомобилю.

«При выезде из села Куриловка я услышал хлопки и почувствовал, как будто мою машину осыпают камнями. <…> И когда я повернулся, я увидел у обочины солдата ВСУ. <…> Из окна высовываюсь, кричу «Нина, быстрее, быстрее!». Я чуть еще проехал, может, метров 100, и остановился. <…> Я открываю водительскую дверь и смотрю, что Нина уже лежит и хрипит», — рассказал Кузнецов.

Молодой человек добавил, что они перенесли Нину в другую машину и попытались довезти раненую женщину в больницу, однако она умерла в дороге от полученных ран.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Курской области бьют дронами по мирным жителям и занимаются мародерством.