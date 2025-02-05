Nissan не стал соглашаться на новые условия от Honda по слиянию

В декабре японские автоконцерны Nissan и Honda объявили о намерении объединиться, однако Nissan теперь рассматривает возможность отказа от этого плана, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылками на осведомленные источники.

Согласно первоначальному соглашению, две компании должны были создать холдинг на паритетных условиях, но недавно Honda предложила изменения, которые предполагают, что Nissan станет «дочерней» компанией Honda. Это новое условие не устраивает Nissan, что создает риск отмены слияния. Окончательное решение еще не принято, совет директоров Nissan должен обсудить данный вопрос в среду, 5 февраля.

4 февраля агентство Kyodo сообщило о новых условиях, выдвинутых Honda, охарактеризовав их как «существенное отклонение» от первоначального плана слияния.

Основной целью было создать холдинговую компанию к августу 2026 года. Также в объединении могла участвовать Mitsubishi, в которой Nissan владеет 24% акций, однако, по информации Reuters и Kyodo, Mitsubishi склоняется к отказу от сделки.

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