Нижегородец попытался отпилить голову матери, а потом покончил с собой

В селе Большое Болдино Нижегородской области, известном как место, как передает телеграм-канал «Сапа», Константин, местный житель, решил навестить свою соседку, зная, что в последнее время она часто проводила время в компании своего 44-летнего сына. Однако, когда Константин пришёл к ней, он обнаружил ее бездыханное тело.

Дверь в дом была открыта, и из глубины дома доносились стоны хозяйки. Константин вбежал в комнату и увидел страшную картину: Ольга лежала на кровати, вся в крови, а её сын Владимир сидел на диване, истекая кровью от ножевого ранения.

«Когда женщине оказали первую помощь, она рассказала, что проснулась ночью от боли в шее. Верхом на ней сидел Владимир и пытался отпилить ей голову ножовкой. Свои действия сын объяснил обидой на мать за то, что она когда-то рассталась с его отцом», — приводится в публикации.

Не завершив убийство, мужчина уснул на диване. Через некоторое время он очнулся и, осознав содеянное, покончил с собой. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что СК опубликовал видео с места убийства четырех детей в Тверской области.